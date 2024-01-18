Рэпер Канье Уэст заменил все свои зубы на титановые протезы: очень дорого обошлось

Рэпер Канье Уэст удалил все зубы и заменил их титановыми протезами за $850 тысяч. Об этом сообщает Daily Mail.

Этот поступок американского рэпера, который не раз поражал своих поклонников провокационным поведением, вызвал шок даже у его постоянных фанатов. Вдохновленный персонажем по имени Челюсти из фильма о Джеймсе Бонде «Шпион, который меня полюбил», 46-летний Канье Уэст представил миру свой новый облик с помощью титановых протезов, созданных по его эскизам.

Бывший супруг Ким Кардашьян разработал дизайн для этих титановых протезов и затем заменил свои естественные зубы на этот эксклюзивный стоматологический продукт. Стоимость удовольствия для рэпера составила $850 тысяч. Процесс установки зубных протезов был проведен доктором Томасом Коннелли и его коллегой Наоки Хаяши в Беверли-Хиллз.

Доктор Томас поделился своим впечатлением от сотрудничества с Канье.

«Было приятно работать с Канье на каждом этапе процесса. Его стремление к созданию уникального искусства выходит за пределы стоматологического прогресса. Сочетание его видения и стоматологической науки привело к созданию эпического образа!» – рассказал он.

Отметим, что затраты на установку титановых протезов превышают стоимость украшения зубов бриллиантами. Ранее, более 10 лет, Канье использовал импланты вместо зубов, украшенные золотом и бриллиантами. Рэпер заменил нижний ряд своих зубов, что он признал в интервью Эллен ДеДженерес в 2010 году.

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