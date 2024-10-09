23-летняя дочь Синди Кроуфорд Кайя Гербер вышла в свет в топе из черного кружева

23-летняя модель Кайя Гербер вышла в свет в топе из черного кружева и классическом брючном костюме. В таком образе дочь Синди Кроуфорд посетила премьеру фильма «Шоу субботним вечером» в Нью-Йорке.

Кайя стала гостьей светского мероприятия в отеле The Crosby. Фотографам она позировала одна. Снимки опубликовал таблоид Daily Mail. Несмотря на то, что образ был довольно классический, Гербер добавила к наряду несколько интересных украшений — кольца, браслет, а также сумку на длинном ремешке.

Напомним, что Кайя решила пойти по стопам звездной матери и стать моделью. Для журналов она начала сниматься еще в детском возрасте. А с 2017 года она стала сотрудничать с ведущими модными брендами. Сейчас она не только участвует в фотосессиях для глянцев, но и является участницей показов.

Синди Кроуфорд для Гербер является не только матерью, но иконой стиля. В сентябре Кайя вышла в свет, повторив культовый образ модели, который она подбирала для премии «Оскар» в 1993 году.

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