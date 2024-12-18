23-летний сын актрисы Анджелины Джоли Мэддокс начал карьеру в Голливуде. Об этом сообщает зарубежное издание Daily Mail.

Когда-то сын Джоли мечтал о карьере ученого и изучал биотехнологии в университете Южной Корее. Однако спустя время юноша изменил мнение, решив связать жизнь с кино. Как утверждает источник, наследник актрисы назначен третьим ассистентом режиссера. Примечательно, что Мэддокс привлечен к работе над фильмом, в котором его звездная мама играет главную роль.

Мэддокс не в первый раз будет работать с Джоли. Так, в 2016 году он был ее помощником во время съемок фильма «У моря». Затем его фильмография пополнилась такими проектами, как «Без крови», «Мария» о знаменитой оперной певице.

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