20-летняя сестра Бьянки Цензори повторила ее популярный образ в колготках и боди

Сестра Бьянки Цензори повторила ее популярный образ в колготках и боди. Анджелина показала новый наряд в соцсети.

Бьянка Цензори стала той, кто вернул моду на женские колготки. Модель регулярно добавляла их в свои образы, вдохновляя девушек на эксперименты со стилем. На этот раз ее примеру последовала Анджелина.

На новом снимке сестра Бьянки предстала в черных колготках и боди с открытыми плечами. Ее наряд подчеркнул стройную фигуру. 20-летняя Анджелина дополнила образ макияжем с акцентом на глаза.

Отметим, что мама сестер Цензори в восторге от образов наследниц, поэтому регулярно оставляет под их фото комплименты.