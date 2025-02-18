ИХ ШОУБИЗ
Опубликовано 18 февраля 2025, 11:15
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20-летняя сестра Бьянки Цензори повторила ее популярный образ в колготках и боди

20-летняя сестра Бьянки Цензори повторила ее популярный образ в колготках и боди

© Jordan Strauss/Invision/East News

Сестра Бьянки Цензори повторила ее популярный образ в колготках и боди. Анджелина показала новый наряд в соцсети.

Бьянка Цензори стала той, кто вернул моду на женские колготки. Модель регулярно добавляла их в свои образы, вдохновляя девушек на эксперименты со стилем. На этот раз ее примеру последовала Анджелина.

На новом снимке сестра Бьянки предстала в черных колготках и боди с открытыми плечами. Ее наряд подчеркнул стройную фигуру. 20-летняя Анджелина дополнила образ макияжем с акцентом на глаза.

Отметим, что мама сестер Цензори в восторге от образов наследниц, поэтому регулярно оставляет под их фото комплименты.

20-летняя сестра Бьянки Цензори повторила ее популярный образ в колготках и боди

© Instagram* (компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ)

Ранее сообщалось, что после скандала на «Грэмми» женщины массово захотели себе тело Бьянки Цензори. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что Шакира впервые вышла в свет после экстренной госпитализации.

Источник:Instagram* (компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ)
Автор:Лия Новостная
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