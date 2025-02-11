После скандала на «Грэмми» женщины массово захотели себе тело Бьянки Цензори

После скандального появления на церемонии вручения премии «Грэмми» жена рэпера Канье Уэста Бьянка Цензори стала настоящим идолом для огромного числа женщин. Речь, впрочем, идет не о том, что армия ее новых поклонниц жаждет так же блеснуть на весь мир своей наготой — но сделать свое тело похожим на тело 30-летней модели из Мельбурна хотят теперь очень многие.

Как рассказал в беседе с TMZ доктор Кристофер Коста из клиники пластической хирургии Platinum Plastic Surgery в Лас-Вегасе, женщины теперь звонят ему «как сумасшедшие» — и спрашивают, может ли он провести коррекцию их телосложения. По словам Коста, в наши дни популярна естественность — и вполне объяснимо, что представители прекрасного пола пришли в такой восторг от тела Цензори.

«Бьянка служит идеальным примером — у нее есть изгибы, но они не чрезмерные и не искусственные, как это давно ассоциируется с пластической хирургией», — сказано в материале портала.

Процедура, которая может сделать любую девушку похожей на Цензори, скорее всего, будет включать липосакцию для удаления жира из определенных областей, а затем его переноса в такие места, как бедра, для создания эффекта песочных часов. Стоимость такой процедуры оценивается в диапазоне от 30 до 75 тыс. долларов.

Однако, отмечает, Коста, тип телосложения Бьянки подходит не каждой женщине.

Ранее Канье Уэст заявил, что имеет абсолютную власть над своей женой и ее нарядами.