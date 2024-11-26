49-летняя Шарлиз Терон тайно зарегистрировалась в приложении для знакомств

Актриса Шарлиз Терон тайно разместила свою анкету в приложении для знакомств. Найти любовь в Интернете она решила после того, как рассталась с бойфрендом Алексом Димитриевичем. Об этом сообщает The Sun.

Источник портала выяснил, что Терон выбрала ресурс, который часто используют знаменитости. Однако она скрыла свое настоящее имя, лишь оставила несколько фотографий, а также ссылку на официальную страницу в соцсети. В профиле она указала, что работает в кино и на телевидении.

К слову, Шарлиз не раскрывала, из-за чего рассталась с Алексом. Таблоиды публиковали слухи о том, что они больше не вместе, но никаких подтверждений не было. Теперь же почти не осталось сомнений, что актриса вновь одинока.

Напомним, что Терон ни разу не была замужем. Она лишь была помолвлена с Шоном Пенном. В 2014 году стало известно, что они собираются пожениться, однако спустя год звезды объявили о расставании.

Несмотря на отсутствие законного супруга Шарлиз является мамой двух сыновей. Мальчиков она усыновила.

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