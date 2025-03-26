Анджелина Джоли разозлилась из-за того, что Брэд Питт снялся в новом фильме

Американская актриса Анджелина Джоли возмущена и напугана тем фактом, что ее бывший муж Брэд Питт сыграл в фильме об автоспорте. Об этом сообщает Radar Online.

По данным портала, Джоли опасается, что их с Питтом сын Пакс, который в этом году уже попадал в дорожно-транспортные происшествия, «вдохновится» отцом в образе гонщика и снова начнет лихачить.

«Пакс — адреналиновый наркоман, он постоянно попадает в переделки, и Анджелина в ужасе от того, что новый фильм Брэда подтолкнет его к еще большему риску на дороге», — рассказывают источники.

Джоли, как отмечается, считает, что Пакс нуждается в «успокаивающем» влиянии.

Ранее мы писали о том, что один из сыновей Джоли съехал от матери.