76-летний актер Жерар Депардье решил переехать в Россию из-за суда во Франции. Об этом сообщает издание Metro.

По информации источника, актер, обвиняемый в домогательствах, планирует переехать в Россию. Якобы Жерар уже начал приобщаться к русской культуре: он заказал книги классиков и знакомится с традиционной кухней. Кроме того, артист изучает русский, поскольку планирует сниматься в отечественном кино. Как утверждает источник, Жерар поручил агенту связаться с нашими режиссерами и изучить предложения. Актер мечтает о роли царя. Ранее он уже играл Распутина.

Отмечается, что пока в его арсенале два русских слова: «женщина» и «люблю».

Напомним, в начале 2013 года актер получил российский паспорт, а в 2018 — прописку в Новосибирске.

Пока представители актера не комментировали новость о переезде в Россию.

Ранее сообщалось, что актеру Жерару Депардье грозит до пяти лет тюрьмы по делу о домогательствах. Подробности читайте в этой новости.