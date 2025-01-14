Звезде мемов карликовой бегемотихе Му Денг сделали удостоверение личности. Об этом сообщает зарубежное издание CNA.

В документе указаны имя — Му Денг, фамилия – Као Кхео, а также снимок бегемотихи. Удостоверение выдали, поскольку животному исполнилось шесть месяцев, и поместили его у вольера.

Пользователи Сети с восторгом отреагировали на новость и пошутили, что в скором времени бегемотиха получит и водительские права.

Му Денг стала популярной благодаря своим игривым выходкам. После того, как животное появилось в зоопарке, его посещаемость выросла до 159 тысяч человек в месяц. Отмечается, что сотрудники зоопарка выставили отпечатки лап питомца на торгах.

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