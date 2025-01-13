В Белоруссии признали опасным популярное в РФ печенье

Госстандарт Белоруссии признал опасными и внес в соответствующий список произведенные российскими предприятиями печенья «Картошка» и «Орешек с вареной сгущенкой». Об этом пишет РБК.

Уточняется, что речь идет о продукции, которая изготавливается челябинской кондитерской фабрикой «Колос» и пензенской компанией «Капитал» соответственно.

Причиной внесения этих продуктов в реестр стало использование в их производстве пищевых добавок. В орешках используют бензоат натрия (Е211), который, как указано в реестре, недопустим для изготовления мучных кондитерских изделий и молокосодержащих продуктов. В свою очередь в печенье «Картошка» нашли консервант сорбиновая кислота (Е200) в количестве, которое превышает разрешенный уровень.

В настоящий момент Госстандарт республики выдвинул запрет на ввоз и реализацию продуктов, вынес решение об изъятии из обращения и предписал устранить нарушение. Действие документов об оценке соответствия, выданных Белоруссией, прекращено.

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