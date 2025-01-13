Герой мема «плохо-плохо, неважно» кардинально изменил жизнь после отказа в шоу «Давай поженимся»

Герой мема «плохо-плохо, неважно» Владимир, которому отказала девушка в шоу «Давай поженимся», решил больше не пытаться строить семью. Теперь он посвящает все время своему хобби — путешествиям на большегрузном тягаче. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По данным источника, 42-летний Владимир больше не планирует искать любовь. Вместе этого он сосредоточился на себе и увлечениях. Например, мужчина собирает собственный седельный тягач. Как только машина будет готова, он планирует на ней зарабатывать.

Кроме того, россиянин мечтает встретиться с президентом, а также попасть на телевидение. Только теперь не в качестве гостя, а как ведущий. Он хочет выпускать познавательную программу.

Напомним, что Владимир стал известен в Интернете после того, как завирусился отрывок из шоу «Давай поженимся», в котором он принимал участие. Когда мужчина выбрал себе невесту на проекте, то получил от нее отказ и отреагировал весьма необычно. «М-да, плохо. Плохо-плохо. Неважно. Дела у меня очень плохие», - сказал Владимир. И эта фраза стала мемом.

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