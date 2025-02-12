Зловещая аудиозапись появилась после взрыва батискафа «Титан», об этом сообщает mk.ru.

Грохот от взрыва батискафа «Титан» зафиксировало устройство Национального управления океанических и атмосферных исследований. Сообщается, что звук был зафиксирован в полутора тысячах километров от места гибели глубоководного аппарата.

Исследователи назвали звук «предполагаемой акустической сигнатурой» взрыва батискафа.

Напомним, крушение «Титана» произошло 18 июня 2023 года. Вероятной причиной крушения батискафа стала имплозия — мгновенное разрушение корпуса из-за огромного давления.

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