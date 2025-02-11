Мужчина стал собакой и потратил миллион рублей на открытие зоопарка для себе подобных

В Японии мужчина, который с детства мечтал стать собакой и потратил два миллиона йен (примерно один миллион рублей) на создание реалистичного костюма животного, открыл зоопарк. Об этом сообщает Daily Mirror.

Несколько лет назад японец, который использует псевдоним Токо, заказал для себя реалистичный костюм колли. Он пояснил, что лишь в образе четвероногого чувствует себя по-настоящему счастливым.

26 января Токо торжественно открыл собственный зоопарк «Токотоко». Зоопарк будет открыт для посетителей несколько раз в месяц. У всех желающих будет возможность купить билет на один из двух сеансов — утренний или дневной. Во время сеанса посетители смогут нарядиться в реалистичный костюм аляскинского маламута. При этом за подобную опцию придется доплатить 49 тысяч иен (31,5 тысячи рублей). Помимо этого, бронировать костюм необходимо за 30 дней до даты посещения.

Костюм аляскинского маламута имеет специальный механизм, при помощи которого можно открывать и закрывать пасть. Если во время использования он не работает, то предоставляется скидка в размере 10 процентов. Уточняется, что посетителей предупреждают, что людям с «негибкими мышцами» может быть трудно пользоваться костюмом.

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