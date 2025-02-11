Тела экс-мэра Самары Тархова и его жены могли растворить в кислоте

Тела экс-мэра Самары Виктора Тархова и его супруги могли растворить в кислоте — в этом случае от них уцелели только зубы. Такую версию произошедшего приводит Telegram-канал Mash.

Напомним — новости о страшном убийстве потрясли Россию на прошлом неделе. Стало известно, что в начале января внучка Тарховых убила их, заморозила и распилила тела, а останки выбросила на помойку в больших бочках. В настоящее время девушка задержана, а хоть какие-нибудь фрагменты тел правоохранители усиленно ищут на свалке.

«Как рассказали патологоанатомы, если тела растворили в кислоте, могли остаться зубы. В ситуации, если тела не растворили, части найти будет в разы сложнее, потому что они банально могут затеряться в тоннах мусора», — сказано в материале Mash.

Также канал уточнил, что малолетний сын обвиняемой в убийстве до сих пор находится в детском доме. Там он ожидает отца и деда, которые должны прилететь за ним из Израиля.

Ранее знакомые внуки-убийцы рассказали о ее жизни.