Женщину с шестью детьми лишили выплат после сообщения о пропаже мужа на СВО

В Новосибирской области супругу бойца СВО с шестью детьми лишили выплат. Об этом пишет издание NGS.

Мужчина отправился в зону спецоперации по контракту, когда младшему из его детей было четыре года. Последний раз россиянин выходил на связь в июне 2023 года. После этого сослуживец позвонил одному из старших наследников бойца и сказал, что его отца «снайпер снял».

Несмотря на это, официальных данных о смерти военного семья не получила. Однако выплаты на карту мужчины через некоторое время прекратились. В настоящий момент жене пропавшего на СВО приходится проходить длительную судебную процедуру признания смерти мужа юридическим фактом.

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