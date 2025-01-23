В Одессе сотрудники ТЦК едва не призвали ребенка

Сотрудники территориальных центров комплектования (ТЦК — аналоги военкоматов на Украине) в Одессе перепутали ребенка с уклонистом в автомобиле. Кадры ЧП опубликовало местное издание «Страна».

На кадрах видно, что мужчины в военной форме остановили на одной из улиц города такси под предлогом проверки документов. Когда они подошли ближе и открыли дверь, то обнаружили в машине женщину с ребенком вместо предполагаемого уклониста. В ответ на недовольство пассажирки сотрудники ТЦК заявили, что сразу понять, кто находится в машине, оказалось невозможно.

Уточняется, что после этого сотрудники ТЦК оставили авто и людей в покое.

Напомним, на Украине 18 мая 2024 года вступил в силу закон об ужесточении мер мобилизации. Призывной возраст был снижен с 27 до 25 лет. Помимо этого, в ряды ВСУ по новому закону призывают граждан, которые ранее считались негодными к воинской службе.

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