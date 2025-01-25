Вслед за сыном: школьный учитель из Сибири отправился на СВО

Учитель ОБЖ решил оставить работу в школе и отправился в зону спецоперации. Мужчина считает, что не имеет права учить детей патриотизму и правилам поведения в чрезвычайных ситуациях, если сам не имеет такого опыта. Кроме того, на фронте у сибиряка служит сын, передает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Молодой человек на гражданке был спасателем и педагогом военно-патриотического клуба. В 2022 году его мобилизовали. Спустя полтора года отец парня решил пойти по стопам сына.

Сначала мужчина просто помогал в одном из подразделений, однако потом ему пришлось заключить контракт. Учитель получил позывной Техник и стал принимать участие в боевых действиях в одном взводе с сыном.

Ранее сообщалось, что пропавший на СВО боец из Башкирии 2 месяца полз до позиции ВС РФ. Все это время мужчина питался снегом.