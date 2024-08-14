Женщина проигнорировала усталость, оказавшуюся одним из симптомов рака

30-летняя британка проигнорировала усталость, оказавшуюся одним из симптомов рака. Об этом сообщает зарубежное издание Daily Mirror.

Жительница Великобритании сообщила, что в 29 лет у нее обнаружили рак щитовидной железы. Заболевание могли выявить раньше, но пациентка списывала симптомы на усталость после рождения ребенка. Она испытывала ощущения физического, эмоционального истощения, жаловалась на мешки под глазами, увеличение веса и опухшие лимфатические узлы.

Британка перенесла две операции по удалению части щитовидной железы. Также она прошла курсы лечения радиоактивным йодом, чтобы избавиться от раковых клеток.

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