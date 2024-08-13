В Подмосковье 85-летней пенсионерке удалили 40-сантиметровую опухоль. Об этом сообщает Telegram-канал Медицинская Россия.

В Московский областной диспансер поступила 85-летняя женщина с саркомой тонкой кишки. Два года назад она почувствовала боль внизу живота. Чтобы не идти к врачу, пациентка все это время пила таблетки, притупляющие боль. В медицинское учреждение она попала, когда размер живота и болевые ощущения стали мешать жизни.

«На момент обращения к нам, опухоль достигла 40 сантиметров в диаметре, поэтому для спасения жизни пациентки, мы провели хирургическое вмешательство», — сообщил врач.

Известно, что операция прошла успешно. Пациентке предстоит пройти курс химиотерапии.

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