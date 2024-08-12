Мужчина перепутал рак с расстройством желудка

42-летний мужчина принял симптомы рака за проблемы с пищеварением. Об этом сообщает зарубежное издание Daily Mail.

В июле 2024 года мужчина почувствовал боль в желудке после ужина. Посчитав, что у него расстройство пищеварения, он проигнорировал неприятные симптомы. Когда проблема повторилась, мужчина прошел обсуждение, которое выявило рак кишечника четвертой стадии с метастазами в мозге.

Врачи провели операцию по удалению опухоли в мозге. Теперь пациенту предстоит длительное лечение.

Ранее в Краснодаре хирурги удалили мужчине опухоль весом в 17 кг из брюшной полости. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что в Новосибирске врачи по ошибке диагностировали ослепшей модели рак.