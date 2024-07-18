Женщина приобрела сразу шесть выигрышных лотерейных билетов

В США местная жительница купила шесть лотерейных билетов, каждый из которых оказался выигрышным. Об этом пишет портал UPI.

По информации источника, жительница штата Вирджиния Латойя Берк захотела испытать удачу и приобрела шесть идентичных билетов. Номера, указанные на них, оказались выигрышными – суммарно женщина выиграла 180 тысяч долларов (около 15,8 млн рублей).

Американка призналась, что очень рада подобному исходу, но, на что потратит выигранные деньги, предпочла оставить в секрете.

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