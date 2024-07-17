Мать тащила за ним коляску: ребенок-инвалид добирался ползком до спортшколы

В Калужской области прокуратура начала проверку после публикации в Сети видео, на котором ребенок-инвалид был вынужден взбираться по разрушенной лестнице ползком. Рядом с несовершеннолетним поднималась мать, передает РИА Новости.

Видео появилось благодаря стараниям местного блогера. Он обратил внимание стражей порядка на вопиющую ситуацию. На кадрах видно, что ребенок-инвалид, вместо того чтобы подниматься по лестнице с помощью пандуса, был вынужден ползти по ней. При этом рядом с несовершеннолетним шла его мать. Женщина тащила наверх коляску сына.

Мать и сын направлялись к спортивной школе «Труд». Правоохранители уже обратили внимание на ситуацию. Представители местных властей прокомментировали шокирующее видео. Они заявили, что лестница на самом деле технически исправна, однако в данный момент ее готовят к установке пандуса.

Ранее в Тверской области хулиганы отобрали продукты у инвалида. В сети распространилось видео с нападением.