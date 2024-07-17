От пластиковой пони до скрепышей: самоед проглотил целый склад детских игрушек и чуть не умер

Экстренная помощь ветеринаров потребовалась семилетнему самоеду в Нижнем Новгороде. Собаке стало плохо после того, как она объелась детскими игрушками, передает Telegram-канал Baza.

Хозяев пса насторожило, что он резко изменился в настроении. Прежде веселый питомец стал тяжело ходить и подолгу грустить. В итоге самоеда отвезли в ветеринарную клинику.

Врачи осмотрели собаку и сделали рентген. На снимке они увидели, что внутри собаки находится почти склад детских игрушек. Питомец поедал все на своем пути — от пластикового пони до скрепышей из супермаркета.

Специалисты прооперировали пушистого пациента и отпустили домой. После извлечения всех игрушек самоед стал чувствовать себя гораздо лучше.

Ранее в Свердловской области собаки помогли потерявшимся детям выжить в лесу четыре дня. Они отгоняли волков от несовершеннолетних и согревали их ночью.