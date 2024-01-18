В Москве врачи прооперировали ребенка с кровавыми слезами

В Москве врачи прооперировали ребенка, который плакал кровавыми слезами. На протяжении полугода заболевание было похоже на конъюнктивит, и только после ухудшения состояния мальчика стало известно, что у него опухоль в районе глаза. Об этом сообщает Lenta.Ru.

По данным источника, в мае 2023 года родители школьника обратились за помощью медиков, когда заметили у него кровотечение из глаз. Офтальмолог осмотрел юного пациента и назначил ему антибиотики, которые сняли неприятные симптомы. Однако в какой-то момент ребенку вдруг стало хуже и кровавые слезы вернулись. Также добавились боли в животе.

С подозрением на патологию в желудочно-кишечном тракте мальчика доставили в больницу. И в ходе осмотра у него заметили новообразование, предварительно квалифицированное как капиллярная гемангиома. После этого было решено проводить операцию по удалению опухоли.

На данный момент состояние пациента оценивается как удовлетворительное.

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