Врачи удалили из головы ребенка опухоль с личинками паразита

В Челябинске врачи извлекли из мозга 12-летнего мальчика кисту с личинками паразита. Об этом сообщает издание Kp.ru.

Родители мальчика заметили, что в последнее время он стал хуже учиться и постоянно хотел спать. Кроме того, в какой-то момент школьник начал хромать и жаловаться на головные боли. После этого его записали на МРТ головного мозга.

Получив результаты обследования, врачи обнаружили в правом полушарии ребенка объемное образование. По воспоминаниям медика, у мальчика был «эхинококкоз головного мозга». Иными словами, в его голове оказались личинки паразита, которые еще не успели стать червями. Заразиться ими можно через грязные руки.

В декабре 2023 года пациенту провели операцию по извлечению опухоли. «Образование было удалено тотально. Нельзя было допустить вскрытия ни одного из пузырьков, потому что произошло бы обсеменение всего мозга», — сообщил хирург.

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