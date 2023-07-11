В Новороссийске врачи достали из головы мужчины 15-сантиметрового червя. Об этом сообщает Lenta.Ru со ссылкой на пресс-службу городской больницы №1.

По данным СМИ, недавно в медицинское учреждение поступил молодой человек с жалобами на болезненную припухлость в надбровной области. После этого его госпитализировали и прооперировали. В процессе операции врачи извлекли из головы пациента тонкого белого червя.

Местному жителю поставили диагноз дирофиляриоз, разносчиками которого являются комары. «Насекомое кусает инфицированное животное, в его хоботке остаются личинки паразита, которые он затем при укусе передает человеку», — пояснил доктор, который проводил операцию мужчине.

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