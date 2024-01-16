В Новосибирске шестимесячный ребенок проглотил острый крючок от штор

В детской больнице скорой помощи Новосибирска спасли шестимесячного ребенка, который проглотил острый крючок от штор. Ситуацию осложняло то, что с каждой минутой у маленького пациента нарастал отек тканей из-за инородного предмета внутри.

Подробности спасения младенца привел сайт Infopro54.

В больницу обратились молодые родители: они объяснили, что ребенок во время игры проглотил крючок от штор, после чего стал задыхаться и синеть.

Медики положили грудничка в реанимацию и собрали консилиум. Ситуацию осложняло то, что размеры крючка были больше размера пищевода, предмет сдавливал трахею и вызывал отек.

Острые края крючка торчали наружу, поэтому врачи не могли просто потянуть его. Предмет удалось извлечь только с помощью лор-щипцов, обошлось без хирургического вмешательства.

«Это достаточно сложный случай, так как пациенту всего 6 месяцев, а инородный предмет – большой с острыми краями», - сказали изданию в детской больнице.

Мальчик провел в больнице чуть больше недели. Сейчас он выписан и находится дома.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье пятилетний мальчик проглотил палочку от чупа-чупса.