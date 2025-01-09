Врачи спасли россиянку с перекрутом кишечника на 720 градусов

В Электростали врачи спасли женщину с перекрученным на 720 градусов кишечником. Об этом сообщает 360.ru.

55-летняя россиянка поступила в больницу с жалобами на резкую боль внизу живота. Врачи выявили у нее опухоль в малом тазу, где образовался перекрут кишечника. Ситуация осложнялась тем, что новообразование располагалось между маткой и придатками. Размер опухоли составлял 15 сантиметров.

«Во время операции было обнаружено, что размер образования составлял около 15 сантиметров, а его темно-багровый цвет и перекрут вокруг своей оси на 720 градусов подтверждали редкость и сложность данного клинического случая», — сообщил врач пациентки.

Отмечается, что операция прошла успешно. Гистология показала доброкачественный характер образования.

Ранее в Липецке врачи вырезали гигантскую опухоль 80-летней пенсионерке. Пожилая женщина жаловалась на слабость, боли и увеличение живота. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что казанские хирурги удалили молодой пациентке 11-килограммовую опухоль.