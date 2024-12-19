Откачали десять литров жидкого гноя и удалили матку: врачи спасли пожилую женщину с гигантской опухолью

Врачи в Липецке спасли жизнь пожилой женщине. Она поступила в больницу с жалобами на боли и слабость, а также у нее значительно увеличился живот, передают «Вести Липецк».

О спасении горожанки рассказала глава регионального управления здравоохранения Ольга Маркова. По ее словам, пенсионерку доставили на машине скорой помощи в Сокольскую больницу.

После осмотра медики приняли решение прооперировать пациентку. За два часа работы они откачали десять литров жидкого гноя и удалили пенсионерке матку.

Следующие несколько дней врачи боролись за жизнь липчанки. Перед тем, как попасть домой, женщине пришлось еще две недели провести в стационаре.

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