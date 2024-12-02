Российские хирурги удалили молодой пациентке опухоль весом 11 килограммов

В Казани хирурги прооперировали молодую женщину и удалили у нее опухоль весом 11 килограммов. Об этом пишет Telegram-канал Mash Iptash.

По данным источника, впервые проблему у россиянки зафиксировали еще в 2017 году — тогда во время диспансеризации была обнаружена эхинококковая киста. Уточняется, что «паразит свил себе гнездо» внутри организма.

Пациентка пропила соответствующие препараты, ей сделали операцию. Однако затем она не прошла последующее лечение.

В ноябре прошлого года 28-летняя женщина резко похудела, на животе выступило большое образование. В результате обследований зафиксировали разросшийся эхинококк. При этом опухоль сдавливала все органы, а в некоторые из них проросла.

Медики приняли решение удалить второй и третий сегменты печени и сделать резекцию мочеточника. В настоящий момент россиянка находится дома и продолжает лечение.

Ранее мы писали, что жительница Подмосковья два года не замечала опухоль в животе весом 12 килограммов.