Вернули обратно: ребенок с дефектом позвоночника родился дважды

Ребенок из Великобритании родился дважды. Его достали из утробы матери на шестом месяце беременности, а потом отправили обратно дозревать, передает Telegram-канал Mash.

Плод пришлось извлекать раньше положенного срока из-за его аномального развития. В будущем у ребенка могли бы появиться проблемы с позвоночником и спинным мозгом.

Поэтому врачи решили достать плод. После того как специалисты провели необходимую операцию, они вернули его дозревать до 38-й недели.

Вероятно, родившийся мальчик все равно не сможет ходить. Его прооперировали еще несколько раз, но шансов мало. Сейчас малыш проходит курс физиотерапии.

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