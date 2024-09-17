Сделавшая аборт россиянка внезапно родила и отсудила у больницы 470 тысяч рублей

Жительница Ростовской области подала в суд на сотрудников местной больницы, так как родила несмотря на то, что в медицинском учреждении ей сделали прерывание беременности. Теперь клиника должна выплатить пациентке 470 тысяч рублей в качестве компенсации.

Как выяснил Kp.ru, во время процедуры УЗИ гинеколог заявил женщине, что плод не развивается, поэтому было принято решение об аборте. Через некоторое время после проведения процедуры состояние пациентки ухудшилось. Она обратилась в другую клинику, где во время УЗИ-диагностики выяснилось, что она ждет ребенка. При этом плод нормально развивался.

«Специалист мне заявляет, что я беременна! Срок — 14,5 недели. Я не поверила и сказала, что такого быть не может», — поделилась россиянка.

От повторного аборта она отказалась. Младенец родился в срок и без патологий. Это третий ребенок в семье.

Ранее ребенок из Великобритании родился дважды. Его достали из утробы матери на шестом месяце беременности, чтобы устранить патологию позвоночника, а потом отправили обратно дозревать.