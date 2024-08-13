Врачи спасли 400-граммовую новорожденную девочку

В Уфе врачи спасли и выходили 400-граммовую новорожденную девочку. Об этом сообщает Kp.ru.

44-летняя женщина перенесла кесарево сечение на 24-й неделе беременности. Она испытывала проблемы с повышенным артериальным давлением, что привело к кислородному голоданию плода. Из-за этого врачи опасались за жизнь матери и ее ребенка.

Недоношенная девочка почти 2 месяца находилась в отделении реанимации, где врачи боролись за ее жизнь. Когда вес ребенка увеличился в 2 раза, его перевели в городскую детскую больницу.

«Каждый раз я думала, что же врачи скажут мне сегодня. Постоянно думала о своей дочке. Иногда накатывала паника. Эти долгие месяцы были сложными, это правда», — сообщила мама недоношенной девочки.

На данный момент малышка продолжает набирать вес.

Ранее врачи спасли и выходили 650-граммовую новорожденную девочку. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что в Подмосковье 85-летней пенсионерке удалили 40-сантиметровую опухоль.