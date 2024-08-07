И ТАКОЕ БЫВАЕТ
Опубликовано 07 августа 2024, 14:57
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Врачи спасли и выходили 650-граммовую новорожденную девочку

Ростовские врачи спасли и выходили 650-граммовую новорожденную девочку.
Врачи спасли и выходили 650-граммовую новорожденную девочку

© freepik

Ростовские врачи спасли и выходили 650-граммовую новорожденную девочку. Об этом сообщает DON24.RU.

Местную жительницу доставили в больницу с отслойкой плаценты и кровотечением на 24-й неделе беременности. Она родила недоношенную девочку, которую поместили в стационар перинатального центра. Ребенок 45 дней провел в реанимации на ИВЛ. Врачи сумели спасти жизнь новорожденной.

«Медицинский персонал оказал необходимую помощь вовремя и слаженно», — сообщила первый заместитель министра здравоохранения Ростовской области Елена Теплякова.

Ранее сообщалось, что в Британии девочка живет с половиной сердца и ни в чем не отстает от сверстников. Малышка перенесла операцию на сердце через 5 недель после рождения. Подробности читайте в этой новости.

Также мы писали, что в Подмосковье хирурги спасли ребенка, родившегося с пулей в животе.

Источник:DON24.RU
Автор:Лия Новостная
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