В украинском супермаркете нашли начиненный патроном пончик

В Ивано-Франковске нашли пончик, начиненный оружейным патроном. Об этом сообщил мэр города Руслан Марцинкив, выложив соответствующее фото в своем Telegram-канале.

Как рассказал градоначальник, хлебобулочное изделие с «сюрпризом» было приобретено в одном из местных супермаркетов.

«Такой пончик с «сюрпризом» сегодня приобрели в одном из супермаркетов города. Фото послали мне в приват», — поделился Марцинкив.

Глава города признался, что не знает, настоящий это патрон или нет. Он выразил недоумение в связи с тем, как боеприпас мог попасть в пончик. В настоящий момент сотрудники правоохранительные органы выясняют обстоятельства произошедшего.

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