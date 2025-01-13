Должны отвечать на любые вопросы: Александр Хинштейн запретил курским чиновникам удалять комментарии

Александр Хинштейн, которого назначили временно исполняющим обязанности губернатора Курской области, обратился к местным чиновникам. Он сфокусировал внимание на том, что те игнорируют комментарии жителей в Сети.

По словам Хинштейна, государственные служащие должны отвечать на любые вопросы граждан. При этом чиновники не должны поддаваться эмоциям и удалять комментарии, если, конечно, они не выходят за рамки разумного.

Также врио губернатора дал поручение открыть комментарии на страницах, если они закрыты в данный момент. Хинштейн насчитал трех таких чиновников.

«Хочу обратить внимание ряда коллег: их трое, у кого закрыты комменты на странице во „ВКонтакте“… Значит, на текущей неделе эти комменты должны быть открыты», — передает слова исполняющего обязанности главы РИА Новости.

Ранее Хинштейн заявил, что работникам госаппарата нужны погоны для комментирования действий ВС РФ. Врио губернатора таким образом отреагировал на слова местного чиновника о сбитых БПЛА.