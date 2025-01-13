Поймали в образе женщины: мигранта «Ларису» выдворили из России

Силовики в Екатеринбурге устроили облаву на место, где мужчины под видом женщин (движение ЛГБТ* признано экстремистским и запрещено на территории России) оказывали интимные услуги за деньги. Там был задержан мигрант, которого называли Лариса.

Член екатеринбургской Общественной палаты Дмитрий Чукреев в своем Telegram-канале рассказал, что на иностранного гражданина составили протокол о нарушении пребывания в РФ.

За это молодого человека выдворили из страны. Также на родину отправили второго мигранта, который оказался нелегалом и занимался тем же самым.

«В какой-нибудь „свободной“ Европе — пожалуйста», — написал Член екатеринбургской Общественной палаты.

Ранее гей-пару* приговорили к вековому заключению. Мужчины, как установило следствие, насиловали приемный детей. Им было по 10 и 12 лет.

*признано экстремистским и запрещено на территории России