Начал задыхаться: умер знаменитый толстый кот Крошик

Умер рыжий кот Крошик, прославившийся своим большим весом и попытками похудеть. Пушистик почувствовал себя плохо 26 октября и был госпитализирован в одну из ветеринарных клиник в Перми, но спасти его не удалось.

Как пишет Life.ru со ссылкой на Telegram-канал Shot, кот внезапно начал задыхаться. В клинике его положили в кислородную камеру и провели реанимационные действия, но усилия ветеринаров не дали результатов.

Что стало причиной смерти Крошика, установит экспертиза. По предварительным данным, у кота были множественные разрастания в селезенке и метастазы в других внутренних органах, которые из-за сильного ожирения не удалось своевременно диагностировать.

Напомним, 17-килограммовый рыжий кот был найден волонтерами в одной из больниц Перми. Здоровяк проживал у столовой и обладал хорошим аппетитом. В результате его раскормили так, что животное не смогло ходить. Его забрали с улицы волонтеры и отправили на реабилитацию, за два месяца Крошик похудел на 2 килограмма и вновь встал на лапы. По примерным подсчетам ветеринаров, знаменитому котику было около 15 лет.

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