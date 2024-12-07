За судьбой мохнатого следил весь город: спасатели девять дней ловили кота, «который живет на крыше»

В Сланцах Ленобласти завершилась спасательная операция по вызволению кота с крыши. Она длилась более девяти дней, передает Online47.ru.

К спасателям обратилась жительница одного из домов на улице Грибоедова. Женщина заметила, как на дереве уже пару дней сидит кот. Сотрудники МЧС приехали и попытались снять питомца, но тот перебрался на крышу.

На следующий день кот вновь показался на крыше, и женщина снова инициировала его спасение. На этот раз к вызволению животного подключилась управляющая компания, участковый и организация Кошкиспас.

Однако им не удалось попасть на крышу, поэтому вновь пришлось обращаться за помощью к спасателям. На девятый день они спустили кота на землю через вентиляционную трубу, куда он спрятался от страха. За спасением питомца наблюдал весь город.

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