В российской сети доставок суши появился ролл за миллион рублей

В сети доставок суши «ЕбиДоеби» стал доступен для заказа ролл за один миллион рублей. Об этом сообщается на сайте компании.

«Впервые золото окажется в тебе: это должна испытать каждая женщина хотя бы раз в жизни. Попробуй, чтобы почувствовать себя любимой женой дубайского шейха», - говорится в описании ролла.

В составе заявлены золото 24 карата, черная икра, икра алмас, лосось, рис и нори. Набор состоит из восьми штук, а его стоимость составляет один миллион рублей.

Уточняется, что заказать блюдо можно лишь при полной предоплате.

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