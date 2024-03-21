В Москве 64-летняя пенсионерка на спор с дочерью откусила себе палец. Ночью 18 марта ее доставили в больницу имени Баумана. Об этом сообщает ИА Регнум со ссылкой на свой источник.

Все произошло в квартире женщины на улице Коненкова. Когда она поступила в медучреждение, то находилась в состоянии сильного алкогольного опьянения, а на ее руке были видны повреждения. Врачи поставили диагноз – травматическая ампутация среднего пальца. Но пациента не смогла объяснить, каким образом произошло это несчастье.

Пока она находилась в больнице, медики сообщили о случившемся полицейским. Тогда наряд прибыл по ее адресу. Там находилась 38-летняя дочь женщины, которая рассказала о травме матери.

Выяснилось, что пенсионерка выпила слишком много алкоголя и стала спорить с дочерью. В какой-то момент она показала ей средний палец и услышала в ответ, что он будет оторван, если мать еще раз продемонстрирует оскорбительный жест. Тогда пенсионерка ответила, что сделает это сама. Родственница не сразу поверила матери, пока не увидела у нее кровь.

«Тогда пенсионерка реально укусила себя за палец. Увидев кровь, дочь вызвала скорую помощь», — отмечается в сообщении.

На данный момент проводится проверка, выясняются все детали случившегося.

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