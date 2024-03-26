На Бали арестовали россиянку, которая все хотела бесплатно

На Бали арестовали гражданку России, которая не оплачивала еду в кафе и спа-услуги. Женщина все хотела получать бесплатно.

Подробности приводит Social Expat.

Внимание миграционной службы привлекала 53-летняя туристка. Она не платила за питание и бесплатно проживала в гостинице. На острове жаловались на поведение женщины. С полицией она вела себя так же неуважительно, как с местными жителями.

Известно, что виза путешественницы истекала 23 марта. Она жила на Бали с февраля. Было принято решение о депортации россиянки на родину.

Ранее сообщалось о смерти туристки из Салавата в Шарм-эш-Шейхе. Ей стало плохо перед отъездом – женщина по совету сотрудников обратилась к медикам в клинике при отеле. Ей сделали укол, дали таблетку. В результате температура тела снизилась до 33 градусов, ноги отказали, тело покрылось пятнами.