Пропавший на СВО боец из Башкирии 2 месяца полз до позиции ВС РФ, питаясь снегом

Пропавший без вести боец из Башкирии 2 месяца добирался до расположения своих. Он вынужден был ползти, прикрываясь телами убитых. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Мужчина ушел на СВО осенью 2022. В начале ноября 2024 он отправился на задание и пропал. Последние два месяца родственники бойца искали его по воинским частям, госпиталям и моргам, но безуспешно. В ВЧ его официально признали пропавшим без вести, и семья почти потеряла надежду. Пока не увидели завирусившееся фото, на котором боец спит на мандаринах, обнимая икону.

Последние 60 дней мужчина полз к своим. Он почти не ел и пил растопленный снег. Когда слышал жужжание дрона, то притворялся мертвым или прятался под телами бойцов, брошенных на линии фронта. Где он сейчас — до сих пор неизвестно.

Ранее жителю Кемерова отказали в выплате «гробовых» за не вернувшегося с СВО сына. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что боец СВО избил мужчину из-за спора о спецоперации на Украине.