В Москве женщина родила в метро на станции «Чистые пруды»

В Москве женщина родила прямо в метро. Малыш появился на свет на станции «Чистые пруды».

О нестандартном случае сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

На публикуемом источником видео фельдшер вышла из метро с младенцем на руках. Также у метро стояли носилки – для роженицы.

Рядом замечены несколько бригад скорой помощи. Обстоятельства случившегося уточняются. О женщине, родившей в метро, на момент публикации ничего известно не было.

Ранее сообщалось, что в Барнауле женщина узнала о беременности во время родов. Она обратилась в больницу, при осмотре врач сообщил, что россиянка скоро станет мамой. Пациентке сделали экстренное кесарево сечение. Состояние ребенка и матери было удовлетворительным.

Также в Дагестане 41-летняя мать родила десятого ребенка. Женщина призналась, что будет рада родить еще.