Жительница Барнаула узнала о беременности во время родов

В Барнауле местная жительница обратилась в больницу для осмотра и узнала о том, что беременна и у нее начались роды. Об этом пишет издание Amic со ссылкой на пресс-службу Минздрава Алтайского края.

Россиянка пришла на прием в краевую клиническую больницу скорой помощи. Что именно беспокоило пациентку - неизвестно. По данным СМИ, во время осмотра врач сообщил пациентке, что она скоро станет матерью. Жительнице Барнаула потребовалось экстренное кесарево сечение.

«Вызвали хирурга и других специалистов из Алтайского краевого клинического перинатального центра «Дар». Также вызвали бригаду неонатологов для ребенка», — рассказали представители ведомства.

После родов пациентка и ребенок были переведены в перинатальный центр. По словам специалистов, и мать, и новорожденный чувствуют себя удовлетворительно.

Ранее мы писали, что в Приморье мужчина 20 лет проходил с опухолью на предплечье.