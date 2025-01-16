В Москве пятнистая змея выползла позавтракать с постояльцами гостиницы «Восток»

В московской гостинице «Восток» заметили 50-сантиметровую змею. Она выползла на кухню, когда постояльцы завтракали. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Неожиданная гостья появилась в отеле утром 16 января. Очевидцы увидели змею, когда спустились из номеров, чтобы поесть. Рептилия, длина которой около 50 сантиметров, разлеглась под столешницей и сильно напугала людей. Но, предварительно, никто не пострадал.

Чтобы избавиться от пятнистой змеи, постояльцы вызвали экстренные службы.

«У меня выехали гости. Я номер осмотрела, оставили ли мусор или что… Открыла, смотрю, ведро подняла — а там змея лежит», — рассказала 360.ru менеджер гостиницы.

По ее словам, она подумала, что постояльцы решили подшутить над ней и оставили муляж в честь Года змеи, но затем заметила шевеление. Неизвестно, ядовитая ли змея или нет.

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