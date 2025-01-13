В больницу Евпатории поступил маленький пациент с необычным явлением — у четырехлетнего мальчика кожа окрасилась в оранжевый цвет. Оказалось, что он переел мандаринов, передает Telegram-канал Сапа.

Врачи в ходе осмотра зафиксировали изменение цвета рук и ног, а также ладоней, стоп и кончика носа. Они окрасились в оранжевый цвет. Никаких отклонений у мальчика не выявили.

После беседы с родителями медики поняли, в чем дело. Ребенок в новогодние праздники переел мандаринов. Он съедал в день по 4−6 штук. Из-за этого нарушился пигментный обмен.

Ничего страшного в этой ситуации нет, успокоили специалисты. Они рекомендовали родителям поить малыша чистой водой и исключить цитрусовые из рациона.

Ранее диетолог Кристина Пришвина в беседе с сайтом «Страсти» назвала смертельную дозу мандаринов. По ее словам, в этом случае счет идет на сотни фруктов.