«Хочет оттуда сбежать»: 103-летняя блокадница столкнулась с ужасными условиями в больнице

103-летней блокаднице Нине Сахарновой в больнице Санкт-Петербурга оказалось хуже, чем в квартире с протечками. Об этом пишет 78.ru со ссылкой на внучку женщины.

«Мы ожидали от этого центра, что там будет отношение нормальное. Бабушка уже очень хочет домой, хочет оттуда уехать, просто сбежать. Я не знаю, что делать. Там ей хуже, чем дома», - рассказала внучка пожилой россиянки.

Внучка уточнила, что они просили руководство больницы положить бабушку в отдельную палату, и готовы были заплатить за нее. Однако одноместной палаты для блокадницы не нашли.

«Обещали одинарную палату, в итоге она находится в палате, где трое. Там тяжело больной человек, к которому постоянно ходят родственники. Она как в каком-то военном положении, неужели человеку в 103 года не нашлось отдельной палаты, за которую мы готовы были платить», - поделилась родственница блокадницы.

Известно, что в квартире 103-летний блокадницы Нины Сахарновой в доме на улице Верности случился потоп. Из-за протечек в жилище вздулись полы, а на стенах образовались разводы и подтеки. В квартире пообещали провести косметический ремонт, а на время работ женщину забрали в гериатрический центр для диагностики здоровья.

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