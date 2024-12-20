В мире родился первый ребенок из созревшей вне тела яйцеклетки

В Перу появился на свет первый ребенок из созревшей вне тела яйцеклетки. Информация об этом появилась на сайте Business Wire.

Как стало известно, малыш родился в клинике Санта-Исабель. При развитии плода использовалась технология, при которой берут молодые клетки яичников и воссоздают естественный процесс созревая яйцеклеток в лаборатории. Ранее никто в мире данный метод не использовал.

Ученые отмечают, что такая технология помогает избегать 80% гормональных инъекций, которые необходимы при проведении классического ЭКО. Предположительно, это сделает процедуру более доступной для людей и менее болезненной.

Ранее в России был зафиксирован необычный случай — жительница Петропавловска-Камчатского родила после вакуумного аборта. Медики поставили ей неверный диагноз и чуть не лишили ребенка. Из-за этого она решила судиться с врачами.

Также недавно в Рязани молодая девушка узнала о беременности уже во время родов.