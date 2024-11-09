Вот так сюрприз: россиянка узнала о беременности, когда начала рожать

В Рязани 19-летняя девушка на протяжении девяти месяцев не подозревала, что беременна. О своем положении россиянка узнала только, когда у нее начались схватки.

Девушка вызвала скорую помощь, когда почувствовала острую боль в районе живота. Медики увезли ее в больницу, где пациентку осмотрел хирург и гинеколог. Врачи выяснили, что она рожает, рассказали в пресс-службе Областной клинической больницы Рязани.

Пациентку транспортировали в Областной клинический перинатальный центр.

«Примечательно, что первым роды заподозрил дежуривший в приемном покое медбрат с дипломом акушера, встретившим пациентку первым», — пояснили в медучреждении.

Роды прошли нормально. Молодая мама родила на свет доношенного мальчика. О том, почему она не узнала о беременности, врачи не уточняют.

Ранее мы писали, что россиянка Ольга Задоенко, которая потеряла двух дочерей при пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» в 2018 году, родила четвертого ребенка. Женщина нашла в себе силы жить дальше после трагедии.